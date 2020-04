Suspeito de matar a mulher em SP é preso em bar ao beber após o crime

A Polícia Civil de Boituva, a 121 km de São Paulo, prendeu anteontem um homem de 32 anos suspeito de matar a própria esposa, enrolar o corpo dela em um cobertor e ir a um bar antes de sumir com o cadáver. Segundo a Polícia Militar, Márcio Lopes dos Santos confessou o crime. O caso foi registrado como feminicídio. O caso aconteceu no bairro Terras de Santa Cruz, periferia da cidade. De acordo com o registro da ocorrência, um vizinho ligou para a polícia informando que Santos teria matado a companheira, Laurena de Araújo Meneses, 35. Ao chegarem na residência, os policiais encontraram o local trancado.



Denúncias anônimas apontaram que Santos estava em um bar no mesmo bairro. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito embriagado. Ele confessou que enforcou a mulher e a enrolou em um cobertor. Depois, foi ao bar esperar até anoitecer para se desfazer do corpo. De volta à casa, os policiais encontraram Laurena no quarto do casal. Ela estava nua, com sinais de espancamento e vestígios de sangue. Até a publicação desta reportagem, Santos não tinha nenhum advogado de defesa. Ele segue detido em uma penitenciária da região de Sorocaba (SP).



Casamento recente Laurena saiu do Piauí no final de 2017 para conseguir um emprego. Ela trabalhou em alguns restaurantes até chegar a Boituva. “Nós sempre tivemos uma boa condição de vida, mas ela quis ir para São Paulo para tentar algo novo, mudar a rotina”, explica uma prima, que pediu para não ter o nome publicado. Ela contou a Universa que a família no Piauí ficou em choque com a notícia da morte de Laurena. “Ela era uma pessoa alto astral, extrovertida, com um coração maior que ela. E ela tinha uma característica muito marcante: a força. Com certeza ela lutou para sobreviver”, disse. A família de Laurena não sabia detalhes do relacionamento dela com Márcio, apenas que morava.