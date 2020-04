Tupi Paulista registra 2º caso positivo do novo coronavírus

Prefeitura anunciou mais uma confirmação da doença nesta segunda-feira (27). Paciente é uma mulher de 35 anos

A Prefeitura confirmou nesta segunda-feira (27) o 2º caso positivo do novo coronavírus em Tupi Paulista (SP).

A paciente é uma mulher, de 35 anos. Ela está sendo monitorada em sua residência pela Vigilância Epidemiológica, não precisou ser internada. O teste foi realizado junto a laboratório particular.

A cidade, de acordo com o boletim informativo da Prefeitura, ainda contabiliza duas suspeitas que aguardam por resultados de exames e três casos descartados.

Os pacientes que tiveram a doença confirmada seguem em isolamento social, não precisaram sem internados.

A primeira confirmação do novo coronavírus no município foi no último sábado (25), por meio de laboratório particular. O paciente é um agente penitenciário, de 43 anos.