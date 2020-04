Ciclista morre atropelado por veículo

Dias depois do atropelamento do casal de ciclistas, que acabou matando um deles, a sinuosa e perigosa Vicinal Sebastião Lourenço da Silva, entre Andradina e Planalto, foi palco de mais um trágico acidente de trânsito na noite deste domingo 26.

Desta vez a vítima foi o ciclista Edilson de Souza Alves, o Doda, 45 anos, do Pereira Jordão, que morreu após ser atropelada por uma Fiorino com placa de Tupi Paulista no km 4.

O veículo era dirigido pelo construtor e pastor Waldinei Pedrosa, 39. Acompanhado da esposa ele iria a Guaraçai para transmissão de um culto on-line e no trajeto se envolveu nesse trágico acidente.

Pedrosa relata que após cruzar com outro veículo no contra fluxo teve a visão ofuscada e ao retomar os faróis altos visualizou o ciclista à frente, mas não teve tempo suficiente para evitar o atropelamento, apesar de recorrer aos freios.

Doda conduzia uma montain bike sobre a malha asfáltica no mesmo sentido da Fiorino, porém sem nenhum acessório refletivo que indicasse sua presença na via sem acostamento ou ciclovia.

Ao ser atingido o ciclista foi arremessado contra o para-brisa do veículo e lançado no asfalto, onde teve morte instantânea. Apresentava escoriações múltiplas e afundamento de crânio próximo a nuca. O cabo Milton César constatou que a vítima não apresentava sinais vitais.

Abalado, Pedrosa pediu à esposa Ana para acionar os bombeiros e posteriormente ela acabou sendo encaminhada à UPA por conta da pressão alta e ferimentos provocados pelos estilhados do para-brisa. Já o construtor foi aprovado no teste do bafômetro.

Após o trabalho dos agentes da Polícia Científica o corpo de Doda ficou sob cuidados da irmã Maria, que se comprometeu acionar os serviços funerários para a remoção do mesmo. Após o registro do caso o construtor foi liberado. “Minha missão é salvar vidas, mas acabei tirando uma”, lamentou Pedrosa.