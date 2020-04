SALMOURÃO: Prefeitura garante mais R$ 100 mil para custeio na área da saúde

Mais uma emenda, dessa vez no valor de R$ 100 mil, foi conquistada pela atual administração municipal de Salmourão através de um pedido do prefeito Ailson José de Almeida e do Presidente da Câmara, vereador Wesley Barbosa, junto ao Deputado Federal Vanderlei Macris, que destinou o valor para ser utilizado no custeio da saúde municipal.

O pedido foi protocolado no gabinete do deputado federal Vanderlei Macris, ainda em dezembro do ano passado, quando o prefeito Ailson e o vereador Wesley Barbosa estiveram em viagem oficial na busca de recursos públicos para o atendimento e custeio de diversas áreas, como saúde, educação e também infraestrutura urbana.

Para que o município de Salmourão possa utilizar o valor dessa emenda, basta apenas a autorização final de liberação dos recursos por parte do Ministério da Saúde. Após a aprovação, o montante estará disponível para utilização no setor de saúde.

O prefeito Ailson agradece ao vereador Wesley Barbosa e ao deputado federal Vanderlei Macris pela parceria na conquista dessa emenda, que vai ajudar muito o município de Salmourão em relação aos atendimentos prestados à população na área da saúde.