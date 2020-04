Jovens da Fundação Casa de Irapuru confeccionam máscaras para doação contra Covid-19

Adolescentes que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação Casa de Irapuru I estão cientes e conscientes sobre a pandemia da Covid-19.

Desde março, dentro de um processo pedagógico, como atividade complementar, os jovens participam de palestras, debates e discussões nos centros sobre a doença. Agora, em atos de solidariedade, eles colaboram na confecção de máscaras de tecido que serão doadas.

No centro, as máscaras estão sendo produzidas voluntariamente pelos adolescentes durante a oficina “Máscara Solidária” utilizando retalhos de panos 100% algodão, com a orientação da auxiliar de enfermagem, Sirley Leah Alves. Ao total, foram produzidas cerca de 40 máscaras.

Além disso, os jovens participam nesta quarta-feira (29) de oficina para aprender o uso correto desses itens. A ideia para essa segunda oficina partiu de uma sugestão da diretora técnica da DRO, Edneia Ferreira Rodrigues Reganhan.

Na luta contra a doença causada pelo novo coronavírus, o Governo do Estado de São Paulo recomendou, por Decreto, desde na última sexta-feira (24), que todas as pessoas utilizem máscaras faciais de pano quando precisarem circular. A iniciativa dos adolescentes, orientada pedagogicamente, chega para colaborar na estratégia que busca evitar a propagação do vírus.