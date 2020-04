Equipe do COE (Comandos e Operações Especiais) da Polícia Militar está na região, auxiliando nas buscas do acusado de atropelar o cabo da Polícia Militar Rodoviária Hércules Demétrio Pereira, 45 anos, de Araçatuba (SP).

O crime aconteceu na tarde de terça-feira (28), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guaiçara. O autor fugiu por uma propriedade à beira da pista após abandonar o carro debaixo do trevo de acesso à área urbana do município.

O COE é uma unidade da PM, que atua em situações de crise que exigem treinamento, equipamentos e procedimentos diferenciados.





O grupo foi criado com foco na localização e captura de criminosos em áreas rurais, matas e serras e tem como especialidade, acessar qualquer tipo de terreno e condições climáticas, pelo tempo que for necessário.

Por isso, os serviços também são usados no resgate de pessoas desaparecidas em locais de difícil acesso.

AS BUSCAS

Desde o atropelamento do policial de Araçatuba as buscas não pararam. As equipes contam ainda com o apoio do helicóptero Águia.

Na quarta-feira (29), dois homens foram detidos em um carro com placas de Três Lagoas (MS). Eles alegaram terem sido contratados para buscar uma pessoa, mas não revelaram quem seria.

A polícia suspeita que eles atuavam como batedores do condutor do carro que atropelou e matou o policial. Um deles, que tem 28 anos e mora em Três Lagoas, teve a prisão temporária por 30 dias decretada pela Justiça e está na cadeia.