O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 85.380 e o total de mortes chega a 5.901. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira. No último balanço do governo, na quarta-feira, o total de infectados chegava a 78.162 e 5.466 mortes confirmadas.

De acordo com o balanço do ministério, foram registrados 7.218 novos casos da doença nas últimas 24 horas, um crescimento de 9% em relação ao dia anterior. Em relação às mortes, houve um avanço de 8%, com 435 óbitos notificados.