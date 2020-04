A Polícia Civil de Panorama trabalha na tentativa de identificar um corpo encontrado em avançado estado de decomposição há mais de 10 dias.

O corpo havia sido localizado em um matagal atrás do Estádio Frederico Platzeck em frente ao Balneário Municipal no último dia 19 de abril e já se encontrava em estado quase que esquelético.

Segundo a Polícia Científica, trata-se de um home com idade entre 45 e 50 anos, 1,75 m de altura e cor parda.

Ele estava vestido com uma camisa amarela de uma empresa de calhas de Panorama, bermuda azul e não tinha calçados nos pés.

O homem tinha uma tatuagem na altura do joelho, na perna direita.

A Polícia Civil revelou ainda que a morte do homem teria ocorrido de 20 à 30 dias antes do encontro do cadáver.

O laudo que vai apontar a causa da morte ainda não foi emitido.

A tentativa da Polícia Civil em identificar o corpo visa que o mesmo não seja sepultado como indigente.

Informações sobre a identidade do cadáver podem ser prestadas através dos telefone (18) 3871-1330 ou 3871-1233 ou pessoalmente na Delegacia de Polícia de Panorama.

Vale destacar que as fotos foram divulgadas pela Polícia Civil com o intuito de auxiliar na identificação do corpo.