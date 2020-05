O capotamento de um Ford Focus, ocorrido na tarde desta sexta-feira (1), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina, deixou um motorista levemente ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária que atendeu a ocorrência, o acidente foi registrado no trecho entre o trevo principal da Cidade Joia e o trevo de acesso ao campus II da UniFAI.



Por motivos ainda desconhecidos, o motorista do automóvel com placas de Adamantina, perdeu o controle da direção e capotou.

Ele estava sozinho no veículo e sofreu apenas ferimentos leves.

A vítima foi submetida ao teste do bafômetro, que não acusou a ingestão de bebida alcoólica.

Profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuaram nesta ocorrência dando suporte ao motorista e removeram o veículo do local do acidente.