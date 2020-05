De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é de que o veículo tenha tombado e batido no barranco depois de o caminhoneiro perder o controle da direção.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram socorrer a vítima, que ficou presa às ferragens. No entanto, ela não resistiu e morreu.

Ainda segundo a PRE, policiais estão no local do acidente sinalizando e controlando o tráfego. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.