O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 7.288 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil — 263 óbitos em 24 horas. Até ontem eram 7.025.

No total, o país chegou a 105.222 casos oficiais, aumento de 4.075 diagnósticos entre ontem e hoje.

Segundo o ministério, até ontem, ao menos 51.131 pacientes estão em acompanhamento e mais de 42.991 já se recuperaram — 1.364 óbitos seguem em investigação.

A taxa de letalidade — que compara os casos totais pelos números de óbitos confirmados — no Brasil é de 6,9%, segundo a atualização do governo.

O anúncio de hoje, no entanto, não significa necessariamente que 264 pessoas morreram nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia.

No total, as mortes em decorrência do coronavírus confirmadas em cada estado são:

Acre (28); Alagoas (72), Amapá (49); Amazonas (585); Bahia (134); Ceará (691); Distrito Federal (33); Espírito Santo (116); Goiás (30); Maranhão (249); Mato Grosso (13); Mato Grosso do Sul (10); Minas Gerais (90); Pará (330); Paraná (94); Paraíba (62); Pernambuco (691); Piauí (28); Rio Grande do Norte (62); Rio Grande do Sul (74); Rio de Janeiro (1065); Rondônia (25); Roraima (11); Santa Catarina (52); São Paulo (2.654); Sergipe (17); Tocantins (6).