Após um ano sem receber insumos do governo federal devido à resistência do mosquito ao inseticida anterior e visando conter o avanço dos casos de dengue, a Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, por meio do setor de Controle de Vetores iniciou na última quinta-feira (30) a nebulização com inseticida em todo o município.

Mesmo apresentando números baixos de casos positivos para dengue em relação aos outros municípios – o que se dá em decorrência do bom trabalho que vem sendo realizado – a ação é uma continuidade dos trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti que vem sendo desenvolvido desde o início do ano, por meio de bloqueios de criadouros com aplicação de larvicida em possíveis criadores, visitas casa a casa, realização de ADL (Avaliação de Densidade Larvária), visitas de pontos estratégicos e imóveis especiais.



Vale lembrar ainda que no mês de março foi realizado arrastão de limpeza, onde retiraram nove caminhões de entulhos.

“Agora, temos também a pandemia de Covid- 19, porém não se pode descuidar do risco na transmissão pelo mosquito da dengue, que do mesmo modo pode causar graves consequências”, destacou o secretário de Saúde, Marcelo Rodrigues.

O secretário ainda apontou que durante a aplicação, recomenda-se que os moradores deixem as portas e janelas abertas, pois os mosquitos se encontram dentro da residência, retirem do imóvel todos os animais domésticos, assim como roupas dos varais e aguardem na calçada do lado oposto evitando aglomeração e fazendo uso obrigatório de máscaras. No caso de pessoas acamadas, os mesmos devem permanecer no quarto com portas e janelas fechadas e colocar pano úmido no vão da porta.

“Pedimos aos moradores que abram suas casas aos agentes para que os mesmos possam eliminar os criadouros e em seguida seja aplicado o veneno”, finalizou o secretário.