Segundo informações da Polícia Militar, a moto teria desrespeitado a preferencial no cruzamento da Avenida Izaltino Amaral de Carvalho com a Rua Luís Paiva e batido na lateral do carro.

Ainda de acordo com a PM, com a força da batida, o carro capotou e o motorista, William Fernando Nascimento Reis, de 19 anos, acabou sendo jogado para fora do veículo e morrendo no local do acidente.

As outras cinco vítimas, duas que estavam na moto e mais três que eram passageiras do veículo, foram socorridas pelo Samu e pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Jaú. O estado de saúde das vítimas não foi informado.