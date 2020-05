A Polícia Militar de Lucélia prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.



Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o flagrante foi registrado por volta das 23h57 deste domingo (3), na Rua Joaquim Alves Landim.



Um homem de 27 anos, foi visualizado pela equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento pela via e este quando avistou a viatura se aproximando, teria dispensado algo e passou ainda a demonstrar certo nervosismo.



Abordado, o indivíduo ao perceber que os policiais localizariam a droga dispensada, entrou em luta corporal com a equipe no intuito de não ser preso, conforme a PM.



Foram localizadas três porções de crack e próximo do local, o indivíduo confessou que haviam mais uma porção de maconha e duas porções de crack grandes que ainda seriam fracionadas.



Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para o Plantão Policial onde permaneceu detido pelo crime de tráfico de entorpecentes.