A Prefeitura e a Defesa Civil de Osvaldo Cruz se inspiraram na prática da Prefeitura de Tupã e também montou uma tenda para acomodar os moradores que devem enfrentar filas para atendimento na agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Brasil.

O banco registrou na semana passada um movimento intenso em frente à agência.

Muitos moradores estão em busca do auxílio emergencial de R$ 600, que começou a ser liberado para saques pela Caixa.

Com isso, para tentar evitar aglomerações, uma tenda com capacidade para 150 cadeiras foi montada neste domingo (3) montada. Nesta segunda-feira (4) com a ajuda da Etec Amin Jundi (que cederá as cadeiras) a tenda estará equipada com acomodações para os clientes.

O público deve ficar sentado em cadeiras para respeitar o distanciamento enquanto esperam pelas senhas.

Além disso, funcionários da prefeitura e membros da Defesa Civil estão no local para organizar as filas.

Calendário

A Defesa Civil lembra que o banco vai começar a atender mais cedo, a partir das 8 horas até 14 horas para nascidos nos meses de setembro e outubro.

No dia seguinte será a vez dos nascidos em novembro e dezembro.

Trânsito

Durante o horário de atendimento (das 8h às 14h) o trânsito na Avenida Brasil estará completamente interditado para veículos no trecho da Avenida Roosevelt até a Rua FEB e a Engenheiro Kiefer da Salgado Filho até a Armando Salles.

Após às 14 horas a Avenida BRasil estará com meia pista interditada entre a Kiefer até a Avenida Roosevelt. Os motoristas devem redobrar o cuidado.