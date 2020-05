O Brasil teve o terceiro maior número de novos casos confirmados da Covid 19 no mundo em 24 horas. Os dados fazem parte do informe diário da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado na noite desta terça-feira em Genebra.

De acordo com os dados, o Brasil somou 4588 novos casos da doença no período de 24 horas, desde que a entidade publicou seu informe de segunda-feira. A coleta da informação por parte da agência de Saúde foi concluída as 5h da manhã deste dia 5 de maio e, portanto, não contabiliza os novos números que o governo brasileiro irá anunciar ainda nesta terça-feira.

No total, o Brasil aparece no informe da OMS com um total de 101,1 mil casos e 7 mil mortes.

Os dados no informe, porém, estão defasados. Na segunda-feira, o número oficial de novos casos anunciados pelo Ministério da Saúde era ainda maior, com 6,6 mil registros. No domingo, foram outros 4,7 mil novos casos.

Pela contagem realizada pela OMS, o Brasil é ainda superado pelos EUA, com 29,2 mil novos casos registrados nas últimas 24 horas desde o informe anterior. No total, o território americano conta com 1,1 milhão de casos e 61,9 mil mortes.

A segunda colocação em casos diários é da Rússia, com 10,1 mil novos infectados em 24 horas. Moscou soma 155,3 mil registros e 1,4 mil mortes.

Com os novos dados, o Brasil superou o Reino Unido, que apareceu com 3,9 mil novos casos. Outro destaque é o da Índia, também com 3,9 mil novos casos. Na Itália, neste mesmo período, foram registrados 1,2 mil casos e 545 na Espanha.

Na China, oficialmente, foram apenas quatro novos casos registrados neste mesmo período.

No total, a OMS soma 3,5 milhões de casos no mundo, com 81 mil novos registros nas últimas 24 horas. A Europa ainda tem o maior número de casos, com 1,5 milhão de infectados. Mas o continente americano se aproxima rapidamente, com 1,47 milhão.