O prefeito Ailson José de Almeida visitou algumas das ruas que serão beneficiadas com os serviços de recapeamento e recuperação da malha asfáltica em mais uma fase do maior programa de recapeamento asfáltico já realizado na história de Salmourão, com investimentos que estão próximos dos R$ 2 milhões.

O prefeito salienta ainda que além de conseguir os recursos financeiros, é importante sempre estar presente durante a execução dos serviços, pois a fiscalização destas obras é de extrema importância para que os serviços apresentem qualidade e consequentemente um melhor aproveitamento dos recursos públicos investidos.

Além de se preocupar com a qualidade dos serviços, o prefeito Ailson destaca também que as fiscalizações e visitas constantes junto às obras, ajudam no cumprimento dos prazos, que em algumas ocasiões estão sendo cumpridos até mesmo antes da data prometida pelas empresas responsáveis pela execução.

Uma das ruas visitadas foi a rua paralela ao Almoxarifado Municipal, que receberá o serviço completo de pavimentação, com guias e sarjetas e também a travessa F, que receberá serviços de recuperação das guias e ainda o recape do solo asfáltico.