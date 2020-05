Foi eleita na última segunda-feira (27), através de processo votação dos associados, a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Flórida Paulista.

Devido o decreto de coronavírus que proíbe a aglomeração de pessoas, uma “urna itinerante” percorreu a residência de todos os funcionários filiados ao sindicato com direito a voto.



Somente uma chapa foi inscrita para participar do processo de votação, tendo como candidato a presidente o funcionário Elói de Oliveira Pinto. A eleição contou com a participação de 108 dos 134 filiados.

Na contagem dos votos, após a votação, a chapa inscrita por Elói de Oliveira obteve 108 votos, sendo portanto, eleita por unanimidade entre os associados que votaram.

A diretoria cujo Elói é o presidente, traz ainda Denis Fernandes Maccagnan como vice, Rodrigo Pereira de Souza (diretor de cultura, esportes e lazer) e Andressa Duarte (diretora sindical).

O novo presidente do Sindicato dos Servidores, Elói, esteve na redação do jornal e site Folha Regional no começo desta semana e afirmou seu compromisso junto ao funcionalismo municipal que tão bem serve a máquina pública e a população floridense em todos os aspectos.

“Minha intenção é estabelecer laços de ainda mais amizade com os filiados e demais funcionários da Prefeitura, onde juntos possamos buscar melhorias coletivas e que beneficiem a classe. Também esperamos contar com o apoio do Executivo”, destacou.

O mandato da diretoria eleita tem a duração de um ano, que complementará a delegação da diretoria anterior, que renunciou ao mandato recentemente.