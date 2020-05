Tendo em vista o período de pandemia, em que muitas famílias estão passando necessidade, uma iniciativa vem repercutindo na região e está contando com a colaboração de moradores de Irapuru, fazendo o dia-dia de pessoas em situação de vulnerabilidade social um pouco melhor.



A “mesa solidária” recebe doações diárias de pessoas de diversos segmentos da comunidade irapuruense.



No local são recebidos alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, limpeza e vários outros produtos.



O projeto consiste em que pode doa e quem necessita vai até o local e retira os produtos que está precisando. A própria pessoa pega o produto que precisa.



O idealizador da ação solidária é o irapuruense Rogério, mais conhecido como DJ Chamu, que comovido com a situação, decidiu iniciar o projeto de forma pequena e que hoje se tornou sucesso, arrecadando uma grande quantidade de produtos diariamente.



“O mais gratificante, é perceber que aqueles que doam, o fazem de coração e que aqueles que retiram os alimentos, produtos de limpeza e higiene e outros gêneros ficam agradecidos e muito felizes. Não há dinheiro no mundo que pague”, comentou Chamu.



Interessados em colaborar com a mesa solidária, podem procurar a Lanchonete da Rosa ou o DJ Chamu.