A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista emitiu decreto na tarde desta sexta-feira (8), assinado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior que determina o fechamento do Cemitério Municipal neste sábado e domingo, véspera e Dia das Mães.

Segundo consta no documento oficial serão permitidos apenas sepultamentos, caso ocorram falecimentos no município.

No decreto consta ainda que a medida vem de encontro com o trabalho de prevenção do Covid-19, evitando assim a aglomeração de pessoas que costumeiramente ocorre em datas como o Dia das Mães.