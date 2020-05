Segundo a Promotoria, a Câmara teria votado contra a saída do então parlamentar de seu posto e, assim, o mantido no cargo. Porém, o MPE apontou que a extinção do mandato era uma determinação judicial e não deveria passar por votação.

Aranega foi condenado por improbidade administrativa e teve perda de função pública e suspensão dos direitos políticos em uma decisão em que não cabe mais recurso. A denúncia era de que o vereador teria instalado lustres na casa dele, comprados com dinheiro do Legislativo, em 2017.



A multa por descumprimento dessa nova determinação é de R$ 5 mil.