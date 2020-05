“Com a confirmação dos casos do Covid-19, a Vigilância Epidemiológica juntamente com a Comissão Gestora de Emergência intensificará as medidas de contenção no combate ao novo coronavírus, inclusive tomando as medidas junto à família dos pacientes, que já estão cientes do quadro”, explicou a Prefeitura em nota. (FONTE: G1 Presidente Prudente)