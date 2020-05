Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 9h, no quilômetro 545 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). O motorista disse aos policiais rodoviários que dormiu enquanto dirigia, foi parar no acostamento e, quando acordou, assustado, bateu na lateral direita do caminhão ao tentar retornar à pista. (FONTE: G1)