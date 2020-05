Através de uma iniciativa da maior empresa de som, iluminação e imagem da região, a Paschoal Som Iluminação e Imagem, acontece hoje às 18h a “Live Solidária” prol às entidades.

O evento que contará com uma grande produção, acontecerá hoje (10), no Haras Dedinho de Deus em Osvaldo Cruz com transmissão ao vivo pelo You Tube e Facebook.

A animação do evento fica por conta do DJ Bruno Balbo, tocando todos os hits que são sucesso.

Doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza poderão ser doados durante a transmissão.

A live solidária tem o apoio do Jornal Folha Regional e Supermercados Ikeda de Flórida Paulista.