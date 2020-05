Aconteceu no dia 30 de abril a inauguração do prédio da UBS II “José Eronis Barbosa da Silva”, localizada na avenida das Orquídeas, 32, defronte o Portal de Mariápolis. A obra inaugurada foi iniciada a sua construção em 2014 na gestão anterior, através de recurso federal e permaneceu paralisada até dezembro de 2016.

O prefeito Val Dantas após audiências em Brasília, agiu rapidamente e conseguiu a retomada da obra.

O valor total da UBS foi de aproximadamente R$ 500 mil. Val Dantas disse que o Governo Federal estava cobrando a devolução do recurso, tendo em vista que a obra estava paralisada. Os valores corrigidos para devolução chegariam em média de R$ 1 milhão.

O prefeito disse que se preocupou e com esforços, viagens até Brasília e ajustes nas finanças, conseguiu executar e entregar a UBS à população. Citou ainda que foram feitas várias licitações para o término e nenhuma empresa teve interesse em participar, por se tratar de uma obra federal paralisada, complexa, e cheia de irregularidades.

“Tivemos que agir rápido e com eficiência na gestão financeira, e usamos recurso do tesouro municipal para complementar o término da obra”, explicou.

O prefeito destacou que ainda existem algumas irregularidades no prédio que de acordo com cada situação que surgir, a prefeitura irá sanar, mesmo utilizando recurso próprio que poderia ser usado em outras aquisições no setor da saúde (medicamentos, equipamentos, exames, consultas, entre outros).

Também fizeram o uso da palavra a vice-prefeita Hermínia, secretária de Saúde Juliana, vereadores Chimba, Aparecida e Cidinha.

Todos parabenizaram o prefeito pelo término da obra que será de grande valia aos munícipes.

A vereadora Lucimar e filha do ex-prefeito “Eronis” também se pronunciou agradecendo ao prefeito e demais autoridades.