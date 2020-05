Insumo será destinado às 53 prefeituras da região administrativa

A União das Indústrias de Cana-de-açúcar (UNICA) iniciou na última sexta-feira (08) a distribuição da segunda remessa do álcool 70% líquido para os 53 municípios da Região Administrativa de Presente Prudente. A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) é responsável por notificar as prefeituras sobre a disponibilidade e a retirada do insumo doado ao Governo do Estado.

São cerca de 5.200 litros do insumo para serem distribuídos entre as prefeituras, de acordo com a necessidade de cada uma, que terá como destino o Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de higienizar equipamentos hospitalares.

O corpo de bombeiros está fazendo o armazenamento e entrega do insumo para as Prefeituras Municipais.

PRIMEIRA REMESSA

Em 23 de abril, o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, realizou vídeo conferência com representantes das 16 Regiões Administrativas do Estado, quando anunciou a doação de 250 mil litros de álcool 70% líquido pela UNICA. A primeira remessa da distribuição foi realizada no começo de abril. Os 53 municípios da Região Administrativa de Presidente Prudente puderam retirar os insumos em 02 de abril.