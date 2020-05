FLÓRIDA: Alistamento Militar 2020 pode ser feito pela internet

A Junta de Serviço Militar de Flórida Paulista está com o atendimento presencial suspenso em função da pandemia do novo coronavírus. Homens que completam 18 anos até o fim de 2020 precisam fazer o alistamento militar obrigatório e enquanto o atendimento não é retomado o serviço pode ser feito por meio da internet.

As inscrições devem ser realizadas no site do Ministério da Defesa (https://www.alistamento.eb.mil.br/). O prazo termina no dia 30 de junho. Outros atendimentos também podem ser realizados no portal. É necessário informar dados pessoais, como RG, CPF, e e-mail e o número do celular.

Além do site, também foi disponibilizado o aplicativo oficial do Exército Brasileiro, compatível com smartphones que usem os sistemas operacionais Android ou iOS.

Quem tiver dúvidas pode ligar na unidade da junta (18) 3581-1952.