FLÓRIDA: Mais dois pacientes são monitorados com suspeita de Covid-19

Mais dois pacientes estão sendo monitorados pelas equipes de Saúde de Flórida Paulista com suspeita de Covid-19.

A informação foi obtida na manhã desta terça-feira (12) pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto à Estratégia de Saúde da Família III – “Roberto Florindo” onde foram notificados os pacientes suspeitos.

Segundo as informações da unidade de saúde, estão sendo acompanhados os dois pacientes que estão em isolamento domiciliar.

Uma paciente teve contato com um floridense que testou positivo para Covid-19 e de acordo com as informações obtidas junto à ESF, até o momento ela está bem e não apresentou sintomas.

O outro suspeito monitorado é um profissional da saúde que mora em Flórida Paulista e que trabalha fora da cidade. Ele apresentou sintomas suspeitos do Covid-19, está em isolamento domiciliar e segue sendo acompanhado pela equipe de saúde.

Testes rápidos serão realizados com os pacientes seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

Até o momento, Flórida Paulista conta com dois casos positivos de Covid-19, ambos de pacientes que foram contaminados fora da cidade, mas que foram atendidos e notificados no município e dois pacientes monitorados com a suspeita da doença.