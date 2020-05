FLÓRIDA: Prefeitura notifica empresa sobre situação precária de asfalto em loteamento residencial

O prefeito Wilson Fróio Júnior informou que foi notificada a empresa responsável pelo loteamento residencial Hosoume em razão da precária situação da pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do local. A notificação aconteceu já faz cerca de 60 dias atendendo reclamação dos moradores.

De acordo com o prefeito Fróio, já foram informadas em outras ocasiões para a empresa as reclamações de moradores do local quanto à situação do asfalto que vem apresentando deteriorações, porém sem nenhuma providência.



Desta forma o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal realizou um levantamento técnico da situação do asfalto no loteamento apresentado os problemas detectados em ruas e avenidas do local quanto aos erros ou inadequações dos materiais utilizados.

O laudo técnico foi assinado pelo engenheiro da Prefeitura João Ricardo Bertoncini. Assim a Prefeitura de Flórida Paulista notificou a empresa do loteamento apresentando o laudo técnico do setor de engenharia. Já a responsável pelo loteamento através de ofício informou o prefeito Fróio que os serviços de infraestrutura no local foram executados por uma empresa contratada.

Porém os responsáveis pelo loteamento garantiram que “tomarão as providências junto à empresa responsável pela infraestrutura do residencial para que realize vistoria e se manifeste quanto ao laudo técnico apresentado pela Prefeitura de Flórida Paulista”.

A empresa responsável pelo loteamento informou ainda o prefeito que assim que tiver uma posição, agendará uma reunião para alinhar as medidas que serão tomadas a respeito dos problemas que tem gerado reclamação dos moradores. Também a empresa responsável pelo loteamento informou que no novo loteamento, que será implantado ao lado do atual, será utilizado outro material na pavimentação asfáltica o que garantirá maior qualidade e conforto aos futuros moradores.