Jovem da Fundação CASA ingressa no serviço público em Irapuru

Um jovem de 18 anos que cumpre medida socioeducativa de internação no centro da Fundação CASA Irapuru I foi aprovado no concurso público da Prefeitura de Irapuru, sua cidade de origem. Ele foi classificado em 2º lugar no cargo braçal e já se apresentou na Prefeitura, na terça-feira (05/05) para iniciar as tratativas da admissão para exercer o cargo público.

Para a função, o concurso ofereceu cinco vagas. Na primeira etapa do concurso o jovem ficou em 3° lugar. Já na segunda etapa, quando teve que mostrar na prática os conhecimentos adquiridos se superou e passou a ser o 2º classificado para o cargo, tão bem que realizou sua prova.

De acordo com a coordenadora pedagógica do centro socioeducativo, Nancy Maria Mendonça da Silva, a conquista foi merecida. “Ele chegou ao centro sem saber ler e escrever. Com o apoio da equipe de referência e com muita força de vontade ele superou as dificuldades e alcançou esta vitória”, comentou.

Com carga horária de 40 horas semanais, a função braçal masculino executa tarefas de natureza operacional em conservação de vias públicas, manutenção dos prédios municipais e outras atividades. A remuneração inicial é de um salário mínimo.

O jovem sonha em ser professor de educação física, o próximo passo é continuar os estudos e ingressar no ensino superior.