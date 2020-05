OSVALDO CRUZ: Prefeitura vai aplicar advertência em quem não usar máscara em via pública

Durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (11), o prefeito de Osvaldo Cruz, Edmar Carlos Mazucato (PSDB) anunciou um novo decreto com relação a prevenções contra o novo coronavírus (Covid-19). O decreto prevê punições a quem não utilizar máscara facial em vias públicas.

Segundo Mazucato, a decisão será baseada no decreto de quarentena do governador do estado João Doria Jr, assinado na última sexta-feira (08), que passa a punir os municípios que não fiscalizarem o uso da máscara pelos cidadãos. “O cidadão que for flagrado sem utilização de máscara, os fiscais irão fazer a recomendação para que ele utilize a proteção e, após isso, também será dada uma advertência, então será anotado nome, CPF e endereço, para que a prefeitura acompanhe o caso e se o munícipe insistir a não utilizar a proteção, serão tomadas medidas mais pesadas.”.

O prefeito de Osvaldo Cruz pediu também que a população faça denúncias de locais onde ocorra aglomerações de pessoas através do 190 da Polícia Militar ou, durante o período diurno, de segunda a sexta-feira através do telefone do setor de Fiscalização do Município pelo (18) 3529-1443.