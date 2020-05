ARTESP realizou audiência pública para concessão do aeroporto de Dracena

Nesta terça-feira (12), o prefeito de Dracena, Juliano Bertolini, participou de uma Audiência Pública, em ambiente virtual, que tratava de “Projeto de Concessão para a Prestação de Serviços Públicos de Operação, Manutenção, exploração e Ampliação da Infraestrutura Aeroportuária” de vinte e dois aeroportos da rede estadual, incluindo o Aeroporto Estadual Muliterno, situado em Dracena.

Na audiência pública, foi apresentada toda a modelagem de como será o processo de concessão, que prevê investimento de 700 milhões de reais somados todos os 22 aeroportos, entre obras e operação pela iniciativa privadas ao longo de 30 anos de concessão. O Aeroporto Muliterno está no Grupo Noroeste.

Esta etapa do processo é fundamental para que no futuro Dracena possa voltar a receber voos de rotas comercias, como já foi no passado.

A administração municipal está atenta a este projeto, que até o final de maio deve encerrar a consulta pública. Após isso, está prevista para o final de julho a aprovação da modelagem final do processo e em dezembro deve ocorrer o leilão de concessão para administração privada dos aeroportos.