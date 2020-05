Deputado Mauro Bragato informa que população terá acesso aos serviços do Poupatempo via internet

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo lançou o aplicativo “Poupatempo Digital’, uma ferramenta gratuita que possibilita o acesso aos mais de 60 serviços públicos diferentes pelo celular, sem necessidade de deslocamento a um posto físico.

O ‘Poupatempo Digital’ garante acesso aos serviços online disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais.

O usuário terá acesso às opções exclusivas para o aplicativo, por exemplo, a solicitação de segunda via e renovação de CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar. A partir da próxima semana, estarão disponíveis oito novos serviços, tais como a Indicação de Condutor, Autenticidade de Certidões e consultas e CFC e ECV, do Detran.SP, entre outros.

O ‘Poupatempo Digital’ será o primeiro projeto a utilizar o LoginSP, autenticador desenvolvido para que o cidadão tenha nome de usuário e senha únicos para acessar serviços do Estado.

“Neste momento, no qual reforçamos a necessidade do isolamento social para evitar a proliferação da Covid-19, o Governo do Estado dá mais um passo no protagonismo no combate à pandemia, criando ferramentas para atender as necessidades da população”, destacou Bragato.

Para baixar, entre na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e busque por ‘Poupatempo Digital’. Baixe o app gratuitamente e faça seu cadastro. Aqueles que já utilizam o site do Poupatempo poderão usar o mesmo login e senha.