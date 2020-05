Governo do Estado confirma para outubro Jogos Regionais em Osvaldo Cruz

A Secretaria Estadual de Esportes confirmou hoje (13) o novo calendário de eventos sob sua organização, alguns em parceria com as prefeituras paulistas e os Jogos Regionais deste ano, que deveriam ocorrer em julho em Osvaldo Cruz, foram adiados para outubro. No mesmo mês o município receberá uma competição de ginástica em setembro.

A primeira das competições será de 4 a 7 de setembro, a 11ª Copa de Ginástica Rítmica em Osvaldo Cruz. No ano passado a competição contou com 400 atletas em Piraju.

Já os Jogos Regionais em sua 64º edição estão previstos para o período de Jogos Regionais de 1 a 31 de Outubro em todo o Estado para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Regiões Esportivas. Osvaldo Cruz, que está na 7ª Região Esportiva, deve receber as competições na segunda quinzena daquele mês.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz sinalizou ao Governo do Estado que é sede das duas competições e a prioridade será a adequação do Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val, que teve alterações no gramado e precisará de adequação na pista de atletismo.