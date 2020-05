Governo permite volta do Campeonato Catarinense em junho

O futebol de Santa Catarina recebeu uma boa notícia nesta terça-feira. Após reunião da federação local com o governador Carlos Moisés, os clubes tiveram a sinalização que a bola pode voltar a rolar no estado a partir de junho. Para isso acontecer, o governo de SC irá criar uma comissão para acompanhar os procedimentos de volta aos treinos dos atletas, que visa a disputa da fase de mata-mata do torneio estadual.

Esta não foi a primeira tentativa dos clubes e federação. Em abril, uma carta de intenção foi entregue ao governador, mas juntamente com as autoridades de saúde, o retorno da prática esportiva permaneceu vetado. Uma das possibilidades discutidas na reunião foi a realização de testes rápidos nas delegações e profissionais necessários para a prática do confronto. Apesar do avanço nas negociações, os torcedores só poderão acompanhar os jogos de casa. O Campeonato Catarinense foi interrompido após a última rodada da fase de classificação. Confira abaixo os duelos das quartas de final: Avaí x Chapecoense

Brusque x Joinville

Figueirense x Juventus

Marcílio Dias x Criciúma Repescagem contra o rebaixamento: Concórdia x Tubarão