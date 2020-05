Polícia Ambiental aborda veículo com motorista e dois cães e apreende arma utilizada em caça

Nesta quarta-feira (13), durante patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand sentido Presidente Prudente no município de Martinópolis, uma equipe do 1º Pelotão de Polícia Militar Ambiental – Presidente Prudente avistou um veículo Fiat Uno de cor branca saindo do trevo do distrito de Teçaindá e acessando a rodovia sentido município de Osvaldo Cruz.

No veículo havia uma pessoa e dois cães, o que chamou a atenção dos policiais. Como estava no sentido contrário do veículo visualizado, a equipe efetuou o retorno e realizou a abordagem.

Durante busca pessoal localizaram cinco cartuchos no bolso da calça do condutor (um homem de 23 anos) e em busca no interior do veículo localizaram uma espingarda calibre 24 embaixo do banco traseiro, bem como uma lança no porta malas do veículo.

Os materiais encontrados, bem como os cães são comumente utilizados na prática da caça de animais silvestres.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão porte ilegal de arma de fogo e conduzido o envolvido e os materiais apreendidos até a Delegacia de Polícia de Martinópolis, onde foi ratificada a prisão e o envolvido ficou à disposição da Justiça.