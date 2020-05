“Anticorpos gêmeos” extraídos de paciente curado neutralizam coronavírus

Estudo divulgado pela revista científica Science, nesta quarta-feira (13/5), mostra mais um avanço na luta contra o coronavírus. Os autores do estudo, que trabalham em diferentes centros de pesquisa da China, descobriram “anticorpos gêmeos” que se mostraram capazes de neutralizar o causador da covid-19 em animais.

Os anticorpos “nasceram” no mesmo paciente, que, após ser infectado, se recuperou da covid-19. Depois de isolar as estruturas, os pesquisadores realizaram testes em camundongos, obtendo a redução do vírus nos pulmões dos animais. De acordo com os cientistas, o resultado sugere que os anticorpos podem oferecer benefícios terapêuticos, além de fornecer uma base estrutural para vacinas.

Para o experimento, os camundongos receberam uma dose única de 25 mg/kg dos anticorpos 12 horas após exposição ao vírus. A recuperação pôde ser observada em até três dias, em comparação com o grupo controle, que não recebeu os anticorpos. A redução de células virais no pulmão chegou a 32,8%.