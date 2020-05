Avião com Leonardo e Gusttavo Lima faz pouso de emergência

Olha só o susto que Gusttavo Lima e Leonardo passaram na tarde desta quarta-feira (13).

Os cantores furaram a quarentena e combinaram uma pescaria juntos, embarcando no jatinho de Gusttavo Lima para o passeio.

No entanto, o que era para ser diversão, virou um filme de terror.

O avião em que os dois cantores e um amigo estavam enfrentou uma terrível tempestade e teve de realizar um pouso de emergência na metade do caminho.

Gusttavo Lima chegou a gravar com o celular os momentos de turbulência no avião, brincando que a pescaria não daria certo por conta da ‘praga’ das esposas deles.

A mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suíta, chegou a brincar que ele estava saindo escondido de casa para se encontrar com Leonardo.

Apesar das brincadeiras, Leonardo e o outro amigo da dupla estavam visivelmente assustados com a situação.

Eles acabaram tendo de fazer um pouso forçado no meio do caminho, o que estragou os planos da dupla, que costuma pescar junta com frequência.

ASSISTA AO VÍDEO