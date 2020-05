Covid-19: Remédio para hepatite mostra bons resultados em estudo clínico

Médicos em Stanford, na Califórnia, começaram um novo estudo clínico para tratamento de pacientes com covid-19. O foco da pesquisa é um remédio já utilizado em pessoas com hepatite, que vem apresentando bons resultados nos infectados pelo novo coronavírus.

Além dos sintomas da doença, o medicamento, Interferon-λ, reduz a transmissão do vírus e pode ajudar a conter a pandemia enquanto uma vacina não é desenvolvida. Os pesquisadores acreditam que esse pode ser o melhor meio de diminuir a disseminação do Sars-CoV-2.

“Eu gostaria de ter as respostas e poder dizer que esta é a pílula mágica, mas a verdade é que eu ainda não sei”, afirma Prasanna Jagannathan, um dos pesquisadores envolvidos no estudo. Contudo, os testes estão no décimo dia e apontam para resultados animadores, onde os pacientes não precisariam ser hospitalizados.

“A próxima fase dessa nova terapia pode ajudar as pessoas em casa, o que vai nos preparar para conviver com o vírus nos próximos meses”, pondera o pesquisador. A equipe ainda busca pessoas entre 18 e 65 anos diagnosticadas recentemente com covid-19. Elas podem ou não manifestar os sintomas. Jagannathan afirma que, caso a pessoa não apresente os sintomas, o Interferon-λ ajudará a não transmitir o vírus para outras pessoas.