Deputado estadual Ricardo Madalena sofre AVC em Santa Cruz do Rio Pardo

O deputado estadual Ricardo Madalena (PL), de 55 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), na noite de quarta-feira (13), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). O primeiro atendimento ocorreu na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Depois, o deputado foi internado na Santa Casa da cidade.

Após a realização de uma tomografia na manhã desta quinta-feira (14), foi contatado que o estado de saúde do deputado é estável. Segundo a assessoria do parlamentar, ele está bem, consciente e conversando. Madalena deve ser transferido para o Hospital da Unimed em Bauru ainda nesta quinta-feira (14).

Ricardo Rossi Madalena foi reeleito deputado estadual nas eleições de 2018, com 77.554 votos. Ele é filho do ex-prefeito de Ipaussu, Mário Madalena, e mora em Santa Cruz do Rio Pardo.