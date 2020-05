FLÓRIDA: Com moto irregular, menor foge da PM e só para ao bater em viatura

Uma ocorrência de desobediência e fuga da Polícia Militar movimentou várias viaturas e policiais no fim da tarde desta quinta-feira (14) em Flórida Paulista.

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem do jornal e site Folha Regional no local dos fatos, um menor de idade trafegava com uma moto pela Rua Miguel Anekin quando ao avistar a presença da viatura, passou a portar-se de maneira estranha e demonstrando nervosismo exagerado, fazendo com que os policiais militares que faziam patrulhamento pela via tentassem realizar a abordagem.

A Polícia Militar informou que o menor não obedeceu as ordens de parada e evadiu-se do local, iniciando-se assim o acompanhamento da moto que circulou em alta velocidade por vários quarteirões até alcançar o cruzamento da Rua Augusta Gava Garbeloto com a Avenida XV de Novembro no centro da cidade, onde colidiu contra a viatura e investiu contra os policiais sendo contido em seguida.

Com o choque a viatura foi danificada e a motocicleta cujo registro consta a cidade de Campo Grande/MS, sem placas, sem documento e com algumas irregularidades permaneceu caída entre a rua e o meio fio da calçada.

Consta no boletim de ocorrência que um policial envolvido na ocorrência ficou ferido no braço.

A Polícia Militar informou ainda que o menor, atualmente com 17 anos de idade possui envolvimento em várias ocorrências, o que motivou a abordagem e que com sua fuga e desobediência da ordem dos policiais, levantou a suspeita de que ele poderia estar cometendo algum ilícito além da direção sem habilitação e documentos da moto.

Por estar irregular, a moto foi apreendida e encaminhada por um guincho para o pátio credenciado do Detran em Adamantina.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência.

Além da viatura de radiopatrulhamento de Flórida Paulista, também atuaram nesta ocorrência equipes das cidades vizinhas, Comando de Grupo Patrulha, Força Tática e Comando de Força.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil e o menor liberado após a apresentação dos fatos à autoridade policial.