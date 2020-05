FLÓRIDA: Prefeito assina convênio de R$ 250 mil para reforma da praça central

O prefeito Wilson Fróio Júnior assinou no mês de abril, um convênio visando a liberação de recursos financeiros para a realização de obras de reforma e modernização da praça Gerson Veronese Ferracini.

O convênio assinado através de termo entre a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado prevê a liberação de uma verba no valor de R$ 250 mil para a execução das obras na praça.



De acordo com o prefeito Fróio, o valor do convênio foi viabilizado pelo deputado estadual Vinicius Camarinha atendendo seu pedido onde apresentou emenda no Orçamento do Estado deste ano.

A verba possibilitará a realização de diversas obras na praça Gerson Veronese Ferracini que é um dos principais cartões postais da cidade e que teve a revitalização da fonte luminosa no final do ano passado, voltando a receber as famílias floridenses.

Com a assinatura do convênio agora a Prefeitura Municipal prepara a documentação necessária para a realização de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução da obra.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado Vinicius Camarinha ressaltando que sua atuação sempre tem garantido verbas importantes em benefício da população floridense.