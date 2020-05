FLÓRIDA: Três pessoas testam negativo e outras três mulheres seguem suspeitas de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista informou no final da tarde desta quinta-feira (14), que três pacientes que estavam no 8º dia de isolamento domiciliar após terem contato com um floridense de 64 anos que esteve em Jundiaí/SP e que foi constatado com Covid-19 após chegar em Flórida Paulista, testaram negativo para a doença.

Os exames foram realizados hoje na esposa do paciente portador da doença. Sua filha e o namorado também realizaram o teste rápido que apontou negativo para coronavírus.

Todos foram acompanhados pela Atenção Básica Municipal de Saúde e com estes resultados todos estão liberados do isolamento domiciliar, exceto o paciente que continua em observação e isolado em domicílio.

PACIENTE CONFIRMADO E TRÊS SUSPEITOS



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um homem que veio de Paraisópolis/SP e que testou positivo para coronavírus segue sendo monitorado pelas equipes de saúde e outras três mulheres com a suspeita da doença continuam sendo acompanhadas.

São elas uma jovem floridense que teve contato com o portador de Covid-19 e duas profissionais da saúde que trabalham fora da cidade.

O estado de saúde dos pacientes é bom e eles seguem em isolamento domiciliar.