LUCÉLIA: Iniciada a reforma da Praça José Firpo

Teve início na última semana de abril, as obras de revitalização da praça José Firpo, uma das mais tradicionais na cidade de Lucélia. As obras estão sendo executadas pela empresa 4G Construções de Auriflama Ltda ME, vencedora da licitação realizada pela Prefeitura Municipal.

O valor total é de R$ 887.999,94 e a empresa tem o prazo de 12 meses para execução da obra.

O recurso para revitalização da praça foi obtido através de um projeto aprovada em duas etapas na Secretária de Justiça e Cidadania, pelo FID – Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos.

A obra prevê a remoção do atual piso de concreto rústico e guias danificadas. Também serão instalados equipamentos de academia ao ar livre visando a melhor qualidade de vida dos usuários, entre outros.