Penitenciárias têm 118 casos positivos, 67 suspeitos e 8 mortos por Covid-19, diz sindicato

O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo – (Sifuspesp), emitiu nota de pesar pela morte de mais um agente penitenciário (policial penal), ocorrida nesta terça-feira (12) em Adamantina com diagnostico de Covid-19.

Moacir Batista trabalhava na Penitenciária de Pracinha e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva em Marília, após seu quadro de saúde se agravar.

“Aos familiares do servidor o Sifuspesp oferece todo o amparo neste momento de grande tristeza”, diz.

A nota emitida traz ainda dados preocupantes para os trabalhadores dos presídios do Estado e região.

O sindicato trouxe ao conhecimento da imprensa que o caso é o oitavo em que ocorre morte de servidor da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) em decorrência da doença.

E os números não param por ai; segundo o Sinfuspesp, no total são 118 casos confirmados da doença entre funcionários do sistema prisional e mais 67 casos suspeitos que são investigados e aguardam exames.

Os dados expostos pelo sindicato foram atualizados na terça-feira (12), portanto, pode ter ocorrido o aumento ou confirmação de casos, uma vez que quase 70 pacientes policiais penais aguardavam resultados de exames.

Um dado ainda mais alarmante é de que das oito mortes de agentes constatadas, três são na região e as outras cinco de trabalhadores da Secretaria de Administração Penitenciária que moravam nos municípios de Presidente Prudente e Dracena.

A reportagem do jornal e site Folha Regional enviou um pedido de informação sobre o caso à Secretaria de Administração Penitenciária e aguarda um posicionamento da pasta.