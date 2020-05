Deputado Mauro Bragato busca destinação de respiradores para a região de Presidente Prudente

Com o objetivo de enfrentar a pandemia do coronavírus, o deputado Mauro Bragato busca junto ao Governo do Estado de São Paulo, a destinação de 35 respiradores para hospitais da região de Presidente Prudente.

O parlamentar reforçou o pedido ao vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, oo secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, e ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco VInholi. São dez aparelhos para o Hospital Regional de Presidente Prudente, dez aparelhos para a Santa Casa de Presidente Prudente, dez aparelhos para a Santa Casa de Adamantina e cinco respiradores para o Hospital e Maternidade de Rancharia.

Bragato explica que esses hospitais são referência em atendimento de alta complexidade da região. “Essas instituições atendem não só os moradores de seus respectivos municípios, como muitos pacientes vêm de outras cidades buscando atendimento médico. E esses aparelhos são fundamentais para que possamos ampliar os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e cuidar dos casos mais graves”, justificou.

No final de abril, o governador João Doria anunciou a compra de 3 mil respiradores para reforçar a estrutura do SUS no atendimento ao crescente número de pacientes com os sintomas mais graves de Covid-19.

A expectativa da Secretaria Estadual da Saúde é de que até o fim de maio sejam entregues cerca de 500 unidades semanalmente para que hospitais de todas as regiões do estado ganhem reforço.