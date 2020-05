FARMÁCIA FLÓRIDA: a mais completa em medicamentos e cosméticos

Flórida Paulista conta com uma das mais completas drogarias e comércio de dermocosméticos garantindo que tudo o que seus clientes procuram, seja encontrado em um único lugar.

Estamos falando da Farmácia Flórida, do competente farmacêutico Dirceu Aparecido Capóia que está há vários anos atuando no segmento e possui amplo conhecimento técnico garantindo que sua saúde e bem-estar sejam tratados com seriedade. A Farmácia Flórida oferece além dos medicamentos, cosméticos diversos, produtos para cabelo, pele, maquiagens e uma série de outros produtos para quem quer cuidar do corpo e pele.

Sua equipe de profissionais altamente capacitados faz a diferença no atendimento de qualidade, sempre comprometidos em garantir a satisfação de seus clientes.

A Farmácia Flórida funciona em horário diferenciado, para garantir que você cliente tenha a flexibilidade em poder contar com uma drogaria sempre de portas abertas para suas necessidades diárias. Na Avenida Presidente Vargas, 212 – centro de Flórida Paulista. Telefone: (18) 3581- 1145. Ligue e peça pelo delivery, receba onde quiser. Dirceu Capóia e equipe agradecem a sua preferência.