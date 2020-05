FLÓRIDA: Veículos serão desinfetados ao entrarem na cidade

A Prefeitura de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde, está executando a instalação de uma “barreira sanitária” no pontilhão de entrada da cidade.

O equipamento vai desinfetar os veículos de todos os portes (carros, motos, caminhões, ônibus e outros) que por ventura adentrem a cidade.

O secretário de saúde Marcelo Rodrigues, informou que a iniciativa é mais uma das ações de combate ao Covid-19 desenvolvidas pela pasta com o intuito de manter a situação sob controle e prevenir que veículos vindos de fora possam trazer o vírus para a cidade, uma vez que pneus e outros componentes veiculares fazem o “transporte” do vírus quando em contato com o mesmo.

Para a instalação do equipamento que vai funcionar 24 horas por dia, a Prefeitura contratou uma empresa de Indaiatuba/SP que efetuou a confecção no padrão exato e na medida necessária para a via e sua instalação.

Funcionários da Prefeitura também auxiliaram na instalação da barreira sanitária. Também são parceiros neste projeto os moradores vizinhos ao pontilhão que cederam gentilmente o espaço para a instalação dos equipamentos em seus quintais.

O equipamento funciona aspergindo o veículo que passa pelas barreiras dotadas de sensores que são acionados automaticamente lançando um produto que age desinfetando e eliminando vírus e bactérias que possam estar presentes no momento da passagem pelo local.

Visando tranquilizar a população, técnicos responsáveis pela empresa instaladora da barreira sanitária explicaram à reportagem que o produto é biodegradável e por isso não causa males ao ser humano, animais e nem danos na pintura automotiva.

O tráfego de entrada na cidade sofrerá algumas alterações, fazendo com que os que desejam adentrar a cidade sejam de certa forma obrigados a passar pelo processo de desinfecção.

A expectativa é de que o sistema passe à operar à partir desta sexta-feira (14), após a conclusão dos serviços de instalação, ajustes e testes.

Ainda segundo informações da Secretaria de Saúde, outras ações preventivas estão sendo preparadas e serão anunciadas e colocadas em prática nos próximos dias.