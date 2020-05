Polícia Rodoviária apreende carga de aproximadamente uma tonelada de maconha em caminhão

Aproximadamente uma tonelada de maconha foi apreendida na base da Polícia Militar Rodoviária de Tupã (Rodovia SP294 quilômetro 517) na tarde desta quinta-feira (14).

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, armas e demais ilícitos penais, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) de Marília e Assis, suspeitaram de um caminhão Mercedez Benz/L1618 de cor branca, carroceria de madeira, que aparentemente estava vazio.

O motorista, um homem de 24 anos, transitava em alta velocidade, o que despertou ainda mais suspeitas. Ao realizar abordagem, o condutor demonstrou-se muito apreensivo e nervoso, motivando uma busca minuciosa no caminhão.

Foi encontrado um fundo falso de difícil acesso entre a longarina do caminhão e o assoalho de madeira da carroceria. A dificuldade do acesso à droga demandou apoio do Corpo de Bombeiros de Tupã.





O condutor informou que levava a droga, proveniente da cidade de Londrina, para São Paulo.

A quantidade exata de tabletes de droga ainda está sendo apurada pelos policiais, mas a estimativa é de que a pesagem ultrapasse uma tonelada. A ocorrência seguiu para o Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã para o registro do flagrante.