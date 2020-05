SALMOURÃO: Parceria garante confecção de 2.500 máscaras faciais

Numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Fundo Social de Solidariedade de Salmourão, com doações feitas pelo Sindicato Rural de Inúbia Paulista e também do vereador Diego Demori, a Casa do Trabalhador, através do curso de corte e costura, sob a supervisão da Nazaré está confeccionando cerca de 2.500 máscaras faciais de tecido e TNT.

As máscaras de tecido serão entregues aos funcionários da prefeitura nos seus devidos locais de trabalho.

As de TNT que são descartáveis serão entregues no Centro de Saúde e UBS e serão doadas aos munícipes conforme a necessidade durante os atendimentos médicos e para pacientes que viajam para atendimento em outras localidades.

Agradecemos a todos que participaram dessa ação, seja com doações de material ou de mão de obra.